Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Феран и Левандовски са титуляри за Барселона (съставите)

Феран и Левандовски са титуляри за Барселона (съставите)

  • 5 окт 2025 | 16:16
  • 454
  • 0
Феран и Левандовски са титуляри за Барселона (съставите)

Шампионът Барселона гостува на Севиля в мач от 8-ия кръг на Ла Лига, който започва в 17:15 часа.

Победа ще върне “блаугранас” обратно на върха, на който снощи се настани Реал Мадрид. Преди дни тимът на Ханзи Флик претърпя първата си загуба през сезона - 1:2 срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

През кампанията досега Севиля играе силно като гост в Ла Лига, но не и вкъщи, където има само една точка от три двубоя.

Феран Торес и Роберт Левандовски започват едновременно за Барса, като титуляр е и Маркъс Рашфорд. Роналд Араухо се завръща в центъра на отбраната. Както е известно, Ламин Ямал пак се оплаква от болки и е извън групата.

Бившият нападател на каталунците Алексис Санчес започва за Севиля.

