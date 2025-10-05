Ханзи Флик: Не съм ядосан, отборът реагира добре през втората част

Наставникът на Барселона Ханзи Флик запази спокойствие след един от най-неубедителните двубои на тима под негово ръководство - 1:4 срещу Севиля.

“Първото полувреме не беше добро за нас, те бяха много агресивни в ситуациите едно на едно. Нямахме решения, което не е добре. Но не съм ядосан”, започна треньорът след поражението на “Рамон Санчес Писхуан”.

“Получихме два гола през първото полувреме - продължи Флик. - Оценявам обаче реакцията на отбора през второто полувреме — и това им казах. Имахме шанс да изравним, но в крайна сметка… казах това на играчите — трябва да се борят за всичко: Ла Лига, Суперкупата, Купата, Шампионската лига. Имахме шансове да вкараме отново, дори след пропуснатата дузпа имахме още един или два шанса. В крайна сметка става дума за това да продължим да търсим гола и макар резултатът да не беше добър, реакцията през второто полувреме беше положителна. Трябва да анализираме какво се случи през първото полувреме. “

Сега предстои пауза в първенствата заради мачовете на националните отбори. След нея шампионите ще играят каталунско дерби с Жирона на 18 октомври.