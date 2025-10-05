Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ханзи Флик: Не съм ядосан, отборът реагира добре през втората част

Ханзи Флик: Не съм ядосан, отборът реагира добре през втората част

  • 5 окт 2025 | 20:13
  • 1613
  • 1

Наставникът на Барселона Ханзи Флик запази спокойствие след един от най-неубедителните двубои на тима под негово ръководство - 1:4 срещу Севиля.

“Първото полувреме не беше добро за нас, те бяха много агресивни в ситуациите едно на едно. Нямахме решения, което не е добре. Но не съм ядосан”, започна треньорът след поражението на “Рамон Санчес Писхуан”.

“Получихме два гола през първото полувреме - продължи Флик. - Оценявам обаче реакцията на отбора през второто полувреме — и това им казах. Имахме шанс да изравним, но в крайна сметка… казах това на играчите — трябва да се борят за всичко: Ла Лига, Суперкупата, Купата, Шампионската лига. Имахме шансове да вкараме отново, дори след пропуснатата дузпа имахме още един или два шанса. В крайна сметка става дума за това да продължим да търсим гола и макар резултатът да не беше добър, реакцията през второто полувреме беше положителна. Трябва да анализираме какво се случи през първото полувреме. “

Сега предстои пауза в първенствата заради мачовете на националните отбори. След нея шампионите ще играят каталунско дерби с Жирона на 18 октомври.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

  • 5 окт 2025 | 15:52
  • 1137
  • 0
Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

  • 5 окт 2025 | 15:38
  • 664
  • 0
Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

  • 5 окт 2025 | 15:13
  • 2011
  • 1
Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

  • 5 окт 2025 | 14:48
  • 1299
  • 0
Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

  • 5 окт 2025 | 14:38
  • 10016
  • 2
Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

  • 5 окт 2025 | 13:48
  • 1216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

  • 5 окт 2025 | 21:23
  • 54483
  • 131
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 28473
  • 8
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

  • 5 окт 2025 | 20:50
  • 1634
  • 1
Лил - ПСЖ (съставите)

Лил - ПСЖ (съставите)

  • 5 окт 2025 | 20:45
  • 567
  • 1
Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

  • 5 окт 2025 | 20:25
  • 15313
  • 2
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 28778
  • 68