Рома продължи с победите в Серия "А" с обрат срещу Фиорентина

  • 5 окт 2025 | 18:18
  • 170
  • 0

Отборът на Рома записа третата си поредна шампионатна победа, след като осъществи бърз обрат и спечели с 2:1 като гост на Фиорентина в двубой от шестия кръг на Серия "А". Тимът от Флоренция пък продължава да бъде без успех в италианския елит през този сезон.

„Виолетовите“ взеха аванс в 14-ата минута, когато Мойс Кийн отбеляза първото си шампионатно попадение през сезона с мощен шут от голяма дистанция. Още в 30-ата минута обаче се стигна до пълен обрат в полза на „вълците“. В 22-рата минута Матиас Соуле изравни резултата с хубав изстрел от границата на наказателното поле, а след това Браян Кристанте даде преднина на своя тим с удар с глава при центриране от корнер именно на аржентинеца. В 38-ата минута Кийн се опита да повтори своя гол с подобно изпълнение, но този път прати топката в далечната греда. През второто полувреме по-чистите голови положения бяха за „Ла Виола“, но в 74-тата минута страхотно воле на резервата Роберто Пиколи беше спряно от напречната греда, а в 82-рата Робин Госенс направи пропуск от добра позиция.

Така Рома събра 15 точки в актива си и се изкачи на върха в класирането преди днешния мач на Наполи и тазвечерния сблъсък между Ювентус и Милан. Фиорентина пък остана точно над зоната на изпадащите, заемайки 17-ата позиция със своите 3 пункта.

Снимки: Gettyimages

