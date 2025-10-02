Даниеле Де Роси ще се раздели с Рома година след своето уволнение

Бившият треньор на Рома Даниеле Де Роси е постигнал споразумение за прекратяване на своя договор с тима, твърдят редица медии в Италия. Бившият полузащитник и капитан на “вълците” бе уволнен като наставник на тима преди година, но до момента от “Олимпико” продължаваха да плащат заплатата му, тъй като контрактът изтича през 2027 година, а двете страни не постигнаха договорка.

Сега “Скай Спорт Италия” и “Гадзета дело Спорт” твърдят, че Де Роси ще прекрати трудовите си отношения с Рома и по този начин ще спести около 4 милиона евро на клуба. Основна причина за това е, че името на бившия италиански национал е свързвано с няколко отбора като възможен нов треньор. Сред тях са Торино и Монца. “Биковете” започнаха много лошо сезона под ръководството на Марко Барони и имат едва четири точки от пет двубоя. Монца, който е в Серия Б, пък има осем точки в първите шест кръга и наставника Паоло Бианко също е много близо до раздяла с тима.

Снимки: Gettyimages