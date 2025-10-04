Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

Популярни
Нападателят на Фиорентина Роберто Пиколи получи първата си повиквателна за националния тим на Италия заради контузията на капитана на Лацио Матия Дзакани, съобщиха от местната футболна федерация.

Вследствие на травмата на опитното крило, Пиколи беше призован от селекционера Дженаро Гатузо за мачовете от световните квалификации срещу Естония (11 октомври) и Израел (14 октомври). От началото на сезона 24-годишният играч има две попадения в шест мача за „виолетовите“, които го купиха от Каляри през лятото за 25 млн. евро. Така той ще бъде третият дебютант в „Скуадра адзура“ след своя съотборник във Фиорентина Ханс Николуси Кавилия и крилото на Болоня Николо Камбиаги.

