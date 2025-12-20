Още от възхода на Челси или Нюкасъл ще се върне към успехите?

Нюкасъл и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 20 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 14:30 часа на стадион "Сейнт Джеймсис Парк". Срещата ще бъде ръководена от съдията Андрю Мадли. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни позиции в класирането на английския елит.

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси се намира в значително по-добра позиция в класирането, заемайки 4-то място с 28 точки след 16 изиграни мача. "Сините" имат впечатляваща голова разлика с 27 отбелязани и 15 допуснати гола, което им дава солидна основа в борбата за място в Шампионската лига. От друга страна, Нюкасъл е на 12-та позиция с 22 точки от същия брой мачове, като "свраките" са отбелязали 21 гола и са допуснали 20. Разликата от 6 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които се нуждаят от победа, за да се приближат до зоната на европейските турнири.

Нюкасъл продължава защитата на "Карабао Къп" след гол в 92-рата минута

Нюкасъл показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. "Свраките" постигнаха победа срещу Фулъм (2:1) на 17 декември в мач от Карабао Къп, но преди това претърпяха загуба от Съндърланд (0:1) в Премиър лийг на 14 декември. В Шампионската лига отборът завърши наравно с Байер Леверкузен (2:2) на 10 декември, а преди това победи Бърнли (2:1) на 6 декември в първенството. Серията включва и равенство с Тотнъм (2:2) на 2 декември. Челси също демонстрира колеблива форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Сините" победиха Кардиф Сити (3:1) на 16 декември в Карабао Къп и Евертън (2:0) на 13 декември в Премиър лийг. Преди това обаче отборът загуби от Аталанта (1:2) в Шампионската лига на 9 декември, завърши наравно с Борнемут (0:0) на 6 декември и претърпя поражение от Лийдс (1:3) на 3 декември в първенството.

Бруно Гимараеш е безспорно най-важният играч за Нюкасъл в този сезон. Бразилският полузащитник е сърцето на отбора, като неговата способност да контролира темпото на играта и да свързва защитата с нападението е от решаващо значение за "свраките". Гимараеш се отличава с изключителна техника, визия и прецизни подавания, които често създават голови положения за съотборниците му. В последните мачове той демонстрира впечатляваща форма, като участва активно както в офанзивните, така и в дефанзивните действия на отбора. От страна на Челси, Педро Нето се очертава като ключова фигура. Португалският крило се адаптира отлично към стила на игра на "сините" след трансфера си и вече е един от най-опасните играчи в атака. Неговата скорост, дрибъл и способност да създава голови положения го правят постоянна заплаха за противниковите защити. Нето е особено ефективен при контраатаките, където неговата експлозивност и прецизност в последния пас често водят до голове. В предстоящия мач срещу Нюкасъл, той ще бъде един от играчите, които могат да наклонят везните в полза на Челси.