Свилар: Допускаме повече грешки от обикновено

Вратарят на Рома Миле Свилар коментира загубата като домакин от Лил с 0:1 във втория кръг от Лига Европа.

„Допуснахме няколко грешки повече от обикновено, но трябва да продължим напред. Жалко е, но ще се върнем на терена след два дни. Аз правя своята част. Допуснахме ранен гол, който можеше да бъде избегнат. Тези, които изпълняват дузпите, винаги са смели. Следващите определено ще ги изпълнят по-добре“, цитира Sky Sport думите на 26-годишния сърбин.

Рома можеше да отбележи през второто полувреме, но не успя да реализира три дузпи. Артьом Довбик пропусна два пъти, но съдията нареди наказателните удари да бъдат изпълнени отново и в двата случая. Матиас Соуле се провали в последния опит.

Рома, с три точки от два мача в общата фаза на Лига Европа, е на 18-то място в класирането. Те ще играят срещу чешкия отбор Виктория Пилзен в третия кръг на 23 октомври.

Снимки: Gettyimages

