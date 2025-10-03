Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  Пиоли: Заслужавахме да спечелим, Лигата на конференциите е един от приоритетите ни

Пиоли: Заслужавахме да спечелим, Лигата на конференциите е един от приоритетите ни

  • 3 окт 2025 | 09:58
  • 1098
  • 0

Старши треньорът на Фиорентина Стефано Пиоли заяви, че е очаквал тимът му да има известни затруднения при победата срещу чешкия Сигма (Оломоуц) с 2:0 на старта на основната фаза на турнира Лига на конференциите.

"Нормално беше да се затрудним малко в този тип мач. Имахме шансове да затворим мача по-рано, но все пак се получи оспорвана битка, в която се представихме добре. Заслужавахме да спечелим. Имаме млади играчи с отлични качества и правилните характеристики, от които се опитваме да се възползваме максимално. Много съм доволен от победата. Беше много важно да започнем добре и успяхме да го направим", коментира Пиоли, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

"Фиорентина може да се подобри във всяко отношение. Имаме ясни идеи какво да правим. Все още трябва да усъвършенстваме някои движения, но това е съставът, с който разполагаме, а аз вярвам, че трябва да продължим така, за да повишаваме нивото си. Лигата на конференциите определено е един от нашите приоритети. Историята на Фиорентина говори сама за себе си. Ще трябва да се подготвим възможно най-добре, за да се опитаме да стигнем възможно най-далеч в турнира", каза още наставникът на италианския тим.

Снимки: Imago

