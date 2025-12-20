Мхитарян: Трябва да се научим да решаваме мачовете по-рано

Хенрих Мхитарян сподели, че неговият Интер е загубил полуфинала за Суперкупата на Италия от Болоня, тъй като отборът не е вкарал своите положения. Което действително е така.

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

"Нерадзурите" пропиляха много положения през второто полувреме, а след като поведоха с 1:0 след само 73 минути игра, те не успяха да затворят срещата с втори гол, което доведе до последвалото изравняване и поражението след изпълнение на дузпи.

Киву обясни отпадането и сравни дузпите с лотария

„Трябваше да решим мача по-рано, когато имахме голови възможности.

Стигне ли се до дузпи, нещата са различни. Не успяхме да реализираме шансовете си, точно както срещу Атлетико Мадрид. Разочароващо е, трябва да работим, за да приключваме мачовете по-рано, защото винаги създаваме много положения“, настоя Мхитарян пред Sport Mediaset.

Имобиле: Искаме да донесем трофея у дома

Макар Федерико Равалия да направи няколко важни спасявания, трябва да се отбележи, че Бастони и Стефан де Фрай пропуснаха да се разпишат с глава от чисти позиции след корнери при резултат 1:1. Така Интер остава без трофей вече 18 месеца. През миналия сезон тимът водеше с 2:0 срещу Милан във финала за EA Sports FC Supercup, но в крайна сметка загуби с 2:3.

„Това е футбол, играе се 11 срещу 11, а не 11 срещу 0.

Италиано: Не беше лесно за Болоня да се възстанови след ранния гол на Интер

Болоня заслужи да бъде тук, след като спечели Купата на Италия миналия сезон, а ние не успяхме да ги победим в редовното време. Няма извинения, просто трябва да наведем глави и да продължим да работим. Това разочарование боли, но също така сме наясно какво трябва да правим занапред. Ще работим още по-усилено, за да постигнем целите си“, отбеляза Мхитарян.