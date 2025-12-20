Ковач: Отборът се подобрява

Нико Ковач говори след победата на неговия Борусия (Дортмунд) срещу съимениците от Борусия (Мьонхенгладбах) с 2:0 в срещата от 15-ия кръг на германската Бундеслига.

Ковач и Дортмунд надиграха Мьонхенгладбах тактически и се изкачиха на второто място

“Спечелихме и запазихме отново чиста мрежа. Мисля, че заслужихме победата. Започнахме добре, но след първите 30 минути имахме някои проблеми. През второто полувреме играта беше като баскетбол - от едната половина в другата. Отборът се подобрява, доволен съм от състоянието на терена”, каза Ковач.

Closing out the year with a W! 😊🙌 pic.twitter.com/CTJEXrv7F6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 19, 2025

Благодарение на успеха “жълто-черните” излязоха поне временно еднолично на второто място и се доближиха на 6 точки от лидера и шампион Байерн (Мюнхен). Тепърва обаче и баварците, и третият РБ Лайпциг трябва да изиграят своя мач от кръга.