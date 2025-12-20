Киву обясни отпадането и сравни дузпите с лотария

Кристиан Киву говори след поражението на водения от него Интер след изпълнение на дузпи срещу тима на Болоня в полуфиналния сблъсък от турнира за Купата на Италия. "Нерадзурите" бяха повели след само 72 секунди игра, но в крайна сметка допуснаха изравняване и след 1:1 в редовното време, отстъпиха с 2:3 при изпълнението на дузпите.
„Видях качество и интензитет – нещата, които винаги искам от моите играчи. Според мен дузпите са лотария. Възхищавам се на смелостта да вдигнеш ръка и да кажеш, че ще изпълниш. Това е нещо, което не можеш да тренираш, защото емоциите от реална мачова ситуация не могат да бъдат пресъздадени“, коментира Киву след края на срещата.
В мача имаше и спорен момент, когато на Интер беше отсъдена дузпа, която впоследствие беше отменена след преглед с ВАР. Решението беше, че Анже-Йоан Бони е протегнал крака си, за да осъществи контакт с Торбьорн Хегем, а не обратното.
„Не говоря за съдиите или техните решения. Те разполагат с ВАР и могат да оценят всички записи. Искам да говоря за моя отбор, за това какво можем да подобрим и какво трябва да научим, защото това е работата на треньора. В добро или лошо, продължаваме напред с високо вдигнати глави. Трябва да осъзнаем, че всеки може да прави грешки, така че нямам упреци или оплаквания към никого. Продължаваме напред“, каза още Киву.
Винченцо Италиано отбеляза, че изоставането в резултата след 73 секунди всъщност е повишило интензитета и желанието на неговия отбор за борба – нещо, което Киву призна.
„Веднага след нашия гол дойде най-трудният момент, тъй като те натиснаха силно и ние трудно намирахме изход. Опитахме се нападателите да задържат топката, но нямаха достатъчно подкрепа. През второто полувреме се справихме много по-добре, поехме контрола над играта, успяхме да ги притиснем в тяхната половина и да създадем голови възможности. За съжаление, това е футболът – ако не реализираш шансовете си, се стига до дузпи, а оттам нататък е лотария“, продължи Киву.
Лаутаро Мартинес първоначално беше на резервната скамейка и влезе в игра точно когато изглеждаше, че няма да има пробив в редовното време. Дали Киву се е опитвал да запази капитана свеж за евентуалния финал в понеделник?
„Не бих се осмелил да приема, че ще стигнем до финала“, увери Киву. „Просто отчетох, че това беше осмият мач за три седмици, че той игра във всички тях и ни предстоят още много важни срещи през януари. Не можем да губим играчи в момента заради контузии, които могат да бъдат избегнати. Това важи и за Мануел Аканджи, и за Хакан Чалханоглу. Мачовете са много, това не е оплакване, просто такава е ситуацията. Отборът показва от месеци, че без значение кой играе, е на ниво за всеки турнир, в който участва“, добави Киву.
Имаше промяна и на вратарския пост, като Хосеп Мартинес записа първото си участие след трагичния автомобилен инцидент, в който участва на 28 октомври.
„Разполагам с 25 играчи, които заслужават да играят. Всички те са шампиони и аз трябва да им дам възможност да бъдат главни действащи лица, да помагат на каузата. Това е отбор с големи амбиции и сезонът е дълъг, така че имаме нужда от всички“, завърши Киву.
Интересното е, че Интер завършва 2025 г. така, както я започна, тъй като през януари "нерадзурите" отстъпиха с 2:3 от градския съперник Милан в предходното издание на Суперкупата на Италия. Това е и третият финал, който грандът от Милано губи за последните 365 дни, след като по позорен начин отстъпи с 0:5 от Пари Сен Жермен в решителния мач за Шампионската лига през май.