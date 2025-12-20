Италиано: Не беше лесно за Болоня да се възстанови след ранния гол на Интер

Старши треньорът на Болоня Винченцо Италиано призна, че за отбора му не е било лесно да се възстанови след кошмарния старт, който неговият тим имаше срещу Интер в полуфинала на турнира за Суперкупата на Италия. Болонците получиха гол само 72 секунди след началото, но после изравниха и пратиха срещата в изпълнение на дузпи, където Чиро Имобиле вкарарешителния 11-метров наказателен удар.

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

„Ето защо привлякохме Чиро – за да вкарва дузпи като тази! Той влезе от пейката и беше петият изпълнител, защото е свикнал с такива ситуации. Беше извън терените дълго време, но се завърна в състава преди около месец и беше решаващ, точно както е бил през годините. Започнах да си мисля, че вратата е прокълната с всички тези поредни пропуски“, заяви Италиано след края на двубоя.

„Да започнеш с такъв пасив не е лесно, но запазихме самообладание, успяхме да изравним и смятам, че първото ни полувреме беше отлично“, отбеляза Италиано.

Vincenzo Italiano admits it was ‘not easy’ for Bologna to recover from their nightmare start, but ‘the draw was the fair result and penalties are a lottery’ when eliminating Inter.#BolognaInter #Supercoppa #EASPORTSFCSupercup pic.twitter.com/T3ZZqewj6W — Football Italia (@footballitalia) December 19, 2025

„Интер бяха по-добри през второто, но при по едно полувреме за всеки отбор равенството е справедлив резултат, а след това дузпите са лотария, така че ти трябва и малко късмет“, каза още Италиано.

Равалия: Отиваме на финала с най-голяма амбиция

„Резултатът на терена беше 1:1, ние спечелихме при дузпите, а това не беше лесно, защото когато Интер поеме контрола над мача, е трудно да им отнемеш топката. През втората част загубихме интензивност, а Интер вдигна напрежението, така че всеки път, когато се опитвахме да контраатакуваме, те ни блокираха. Бяхме притиснати за дълги периоди, но се изправихме срещу отбор, съставен от шампиони, така че знаехме, че ще има такива моменти“, продължи Италиано.

Имобиле: Искаме да донесем трофея у дома

„В известен смисъл ранното изоставане ни даде допълнителна ярост да се борим и да бъдем решителни за всяка топка през първото полувреме. Нашият стил предполага поемането на рискове – атаката е най-добрата защита, за да държим по-талантливите съперници далеч от нашето наказателно поле, но е трудно да поддържаш това темпо 90 минути и понякога се налага и да се защитаваш“, завърши Италиано.

Сега на финала Болоня предстои да се изправи срещу шампиона Наполи, който в своя полуфинал отстрани Милан след 2:0 24 часа по-рано. Срещата предстои на 22-ри декември (понеделник) от 21:00 часа българско време.