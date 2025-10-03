Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

Популярни
  • 3 окт 2025 | 02:53
  • 637
  • 0

Вратарят на Лил Берке Йозер коментира победата на "песовете" над Рома във втория кръг на Лига Европа. Френският тим спечели гостуването си на "Олимпико" с 1:0.

Турският страж отрази два пъти удари на Артьом Довбик от дузпа в 82-рата минута, а след това парира и изстрела на Матиас Соуле при третото изпълнение на наказателния удар.

„Луда вечер. Преди мача обещах на приятелката си, че няма да допусна гол. Тя ми каза, че отдавна не съм имал суха мрежа. Не мислех, че ще бъде толкова трудно, но в крайна сметка удържах на думата си. Честно казано, и аз самият не разбирам как го направих“, заяви Берке Йозер.

„Ако имаше и четвърта дузпа, щях да спася и нея. Но най-важното за мен са трите точки, а не трите отразени удара“, добави вратарят в ефира на Canal+.

Снимки: Gettyimages

