Имобиле: Искаме да донесем трофея у дома

Чиро Имобиле коментира големия успех на неговия Болоня срещу Интер в полуфиналния мач от турнира за Суперкупата на Италия. Победата бе изкована след изпълнения на дузпи, а именно нападателят реализира последната пета дузпа, която класира болниците за големия финал.
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал
“Дузните са лотария, Феде (бел. р. - Федерико Равалия) се справи наистина добре, като спаси две и ни даде шанс да се справим с малко повече спокойствие”, започна Имобиле.
Това ще бъде втори голям финал за Болоня в рамките на половин година, след като отборът от Северна Италия спечели Купата на Италия през май. Това е първи трофей за клуба от 1974 г. насам.
Равалия: Отиваме на финала с най-голяма амбиция
“Имах нужда от този гол, страдах три месеца и половина, но семейството ми остана с мен и отбора, а този гол сякаш трябваш да дойде точно тази вечер”, каза Имобиле.
Болоня играе за първи път в Суперкупата на Италия, а на финала ще се изправи срещу шампиона в Серия “А” Наполи, който отстрани Милан след успех с 2:0.
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал
“Гледахме мача снощи, Наполи са в страхотна форма, но това бе само един мач и всичко може да се случи. Искаме да донесем трофея у дома”, завърши Имобиле.