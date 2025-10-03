Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини: Не е станало нищо фатално

Гасперини: Не е станало нищо фатално

  • 3 окт 2025 | 06:27
  • 942
  • 0

Джан Пиеро Гасперини коментира поражението на Рома от Лил във втория кръг на Лига Европа. "Джалоросите" отстъпиха на "Олимпико" с 0:1, след като Матиас Соуле пропусна дузпа в края.

„Никога досега не ми се беше случвало да не вкараме три дузпи в една и съща ситуация. Допуснахме гол в самото начало и това даде предимство на съперника. Въпреки техническите грешки, Рома игра с желание и ритъм до самия край. Може би ни липсваше хладнокръвие, за да реализираме положенията си, но от такива мачове винаги можеш да извлечеш нещо полезно", каза Гасперини.

Три изпълнения на дузпа не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил
Три изпълнения на дузпа не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

„Това беше уникална ситуация. Но се случи и без съмнение повлия на резултата. От гледна точка на духа, отборът даде всичко от себе си. През второто полувреме демонстрирахме постоянство в атака", отчете опитният специалист.

„Съперникът е бърз и техничен. Не беше лесно, но ние показахме дух и интензивност. Разбира се, трябва да правим по-малко грешки, но съм длъжен да обърна внимание и на добрите неща. Това е турнир с осем мача, а не елиминации, и отборът остана концентриран до края", обясни Гасперини.

Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася
Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

„Ние сме спортисти. Грешки се случват, но не трябва да падаме духом. За щастие, играем на всеки три дни, така че бързо продължаваме напред“, каза още наставникът на "вълците".

Следващият мач на Рома е гостуване на Фиорентина в Серия "А" на 5 октомври.

Снимки: Gettyimages

