  Фиорентина
  2. Фиорентина
  Фиорентина не допусна изненада срещу чехи

Фиорентина не допусна изненада срещу чехи

  • 3 окт 2025 | 00:58
  • 127
  • 0

Двукратният финалист в Лигата на конференциите Фиорентина започна успешно участието си в основната фаза на турнира през този сезон, след като спечели домакинството си на чешкия Сигма (Оломоуц) с 2:0.

Италианците заслужено стигнаха до победата, след като отправиха два пъти повече удари от своя съперник. По-силно те играха през първото полувреме, след чийто край имаха аванс от един гол, тъй като в 27-ата минута Роберто Пиколи се откъсна сам срещу вратаря и успя да прокара топката покрай него. Другото попадение пък дойде в последните секунди на срещата, когато Шер Ндур беше точен със страхотен шут от голямо разстояние.

Във втория кръг на 23 октомври Фиорентина има визита във Виена на местния Рапид, а Сигма приема полския Ракув.

Снимки: Gettyimages

