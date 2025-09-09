Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

Крилото Анхел Ди Мария смята, че сънародникът му Лионел Меси ще продължи да играе и след Световното първенство през 2026 година, твърдейки, че суперзвездата не се е сбогувала с Аржентина.

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Последната изява на Меси за националния отбор на страната му в световната квалификация срещу Венецуела бе изпълнена с емоции на стадион "Монументал", като се смята, че това е бил последният му официален двубой на родна земя. Осемкратният носител на "Златната топка" също така изрази съмнение относно участието си на Мондиал 2026, тъй като 38-годишният футболист не може да гарантира, че ще бъде част от аржентинския състав за защитата на световната титла по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Меси: Все още не съм взел решение за Световното

Ди Мария, който се оттегли от националния отбор на Аржентина след спечелването на Копа Америка през 2024-а, е на мнение, че Меси има още футбол в себе си. "Лео все още не е приключил. Това беше последният му квалификационен двубой, но той все още има Световно първенство пред себе си и със сигурност ще има още един мач след това. За мен това не беше сбогуване. Затова не отидох. Говорих с него. Радвам се, че все още е тук", коментира Ди Мария пред телевизия TyC Sports.

Ángel Di María: "Leo Messi hasn’t retired yet. This was his last World Cup qualifier game, but he still has a World Cup ahead of him and will surely have another match after this. For me, it's not a farewell. That’s why I didn’t go to the game. I spoke with him. I’m happy that he… pic.twitter.com/4ulJlecjYw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 8, 2025

Меси има 194 мача за Аржентина в кариерата си, като е отбелязал 114 гола.

