Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

  • 9 сеп 2025 | 15:40
  • 520
  • 0

Крилото Анхел Ди Мария смята, че сънародникът му Лионел Меси ще продължи да играе и след Световното първенство през 2026 година, твърдейки, че суперзвездата не се е сбогувала с Аржентина.

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Последната изява на Меси за националния отбор на страната му в световната квалификация срещу Венецуела бе изпълнена с емоции на стадион "Монументал", като се смята, че това е бил последният му официален двубой на родна земя. Осемкратният носител на "Златната топка" също така изрази съмнение относно участието си на Мондиал 2026, тъй като 38-годишният футболист не може да гарантира, че ще бъде част от аржентинския състав за защитата на световната титла по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Меси: Все още не съм взел решение за Световното
Меси: Все още не съм взел решение за Световното

Ди Мария, който се оттегли от националния отбор на Аржентина след спечелването на Копа Америка през 2024-а, е на мнение, че Меси има още футбол в себе си. "Лео все още не е приключил. Това беше последният му квалификационен двубой, но той все още има Световно първенство пред себе си и със сигурност ще има още един мач след това. За мен това не беше сбогуване. Затова не отидох. Говорих с него. Радвам се, че все още е тук", коментира Ди Мария пред телевизия TyC Sports.

Меси има 194 мача за Аржентина в кариерата си, като е отбелязал 114 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

  • 9 сеп 2025 | 15:55
  • 359
  • 0
Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

  • 9 сеп 2025 | 15:39
  • 1741
  • 2
Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

  • 9 сеп 2025 | 15:25
  • 2696
  • 1
Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

  • 9 сеп 2025 | 14:53
  • 1154
  • 1
От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

  • 9 сеп 2025 | 14:44
  • 2005
  • 0
Родният клуб на Ван Дайк кръсти трибуна на негово име

Родният клуб на Ван Дайк кръсти трибуна на негово име

  • 9 сеп 2025 | 14:40
  • 2001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Азербайджан (U21) и България (U21)

11-те на Азербайджан (U21) и България (U21)

  • 9 сеп 2025 | 15:56
  • 3991
  • 6
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 17735
  • 62
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 18767
  • 60
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 16:23
  • 9879
  • 0
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 29481
  • 15
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 15726
  • 0