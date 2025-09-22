Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано, разясни защо Лионел Меси не е изпълнил дузпа в мача от МЛС срещу Ди Си Юнайтед, завършил 3:2.

В 71-вата минута Интер Маями получи правото да изпълни наказателен удар, като зад топката застана Матео Силвети, който обаче пропусна.

„Лео го е правил неведнъж в кариерата си – давал е възможност да изпълнят тези, които имат по-голяма нужда от гол. За него това е обикновена вечер, но за всеки друг играч е абсолютно уникална. Умението му не само да вкарва, но и да създава моменти и да води отбора напред в трудни минути – ето това го прави наистина безценен“, сподели Масчерано.

В мача срещу Ди Си Юнайтед Меси отбеляза два гола и направи една асистенция.

