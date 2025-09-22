Популярни
  2. Интер Маями
  3. Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

  • 22 сеп 2025 | 04:31
  • 236
  • 0

Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано, разясни защо Лионел Меси не е изпълнил дузпа в мача от МЛС срещу Ди Си Юнайтед, завършил 3:2.

В 71-вата минута Интер Маями получи правото да изпълни наказателен удар, като зад топката застана Матео Силвети, който обаче пропусна.

Два гола на неуморимия Меси изведоха Интер Маями до важна победа
Два гола на неуморимия Меси изведоха Интер Маями до важна победа

„Лео го е правил неведнъж в кариерата си – давал е възможност да изпълнят тези, които имат по-голяма нужда от гол. За него това е обикновена вечер, но за всеки друг играч е абсолютно уникална. Умението му не само да вкарва, но и да създава моменти и да води отбора напред в трудни минути – ето това го прави наистина безценен“, сподели Масчерано.

В мача срещу Ди Си Юнайтед Меси отбеляза два гола и направи една асистенция.

Снимки: Gettyimages

