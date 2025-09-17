Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  Меси върна Интер Маями към победите

Меси върна Интер Маями към победите

  17 сеп 2025 | 06:33
Меси върна Интер Маями към победите

Лионел Меси вкара гол и даде асистенция за победата на Интер Маями с 3:1 над Сиатъл Саундърс в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Аржентинската суперзвезда беше най-добрият на терена и се реваншира за пропуснатата дузпа при поражението с 0:3 от Шарлът преди няколко дни.

В 12-ата минута Меси подаде на Жорди Алба, който откри резултата. Малко преди почивката двамата си размениха ролите и Лео покачи на 2:0 в полза на "чаплите".

В 52-ата минута Родриго Де Пол комбинира с Иън Фрей, който вкара третия гол за домакините. Попадението за Сиатъл беше дело на Обед Варгас в 69-ата минута.

Меси вече има 20 гола от старта на кампанията и стана едва петият футболист в историята на МЛС, който вкарва по 20 или повече попадения в два поредни сезона. В класирането отборът на Хавиер Масчерано е 5-и в Източната конференция с 49 точки. В общото подреждане Интер Маями е 8-и.

Снимки: Gettyimages

Виж всички

