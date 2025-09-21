Два гола на неуморимия Меси изведоха Интер Маями до важна победа

Отборът на Интер Маями спечели с 3:2 домакинството си срещу тима на Ди Си Юнайтед в среща от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Saturday night win 🤩🔥 pic.twitter.com/5wtzH88iVS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025

По този начин “чаплите” направиха важна крачка към директното си класиране за плейофите и вече са на 5-ото място в Източната конференция. Освен това те изостават на 8 точки от първото място, като имат и три мача по-малко от лидера Филаделфия Юниън.

Ди Си Юнайтед от своя страна се намира на цели 20 точки от местата, даващи право на участие в предварителните плейофи, което означава, че в оставащите срещи от редовния сезон този отбор ще играе само за честта си.

Хавиер Масчерано започна мача с всичките звезди, които можеше да използва в лицето на Лионел Меси, Жорди Алба, Серхио Бускетс, както и присъединилия се през летния трансферен прозорец Родриго де Пол. От другата страна на терена пък се появи легендата на английската Премиър лийг от близкото минало Кристиан Бентеке.

Иначе за Интер Маями отново не успя да вземе участие Луис Суарес, който все още търпи наказание.

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Меси от своя страна изигра страхотен мач, като световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 в Катар бе замесен и в трите гола на своя тим. При първия от тях направи асистенция, а попадението реализира Тадео Айенде в 36-ата минута.

What a long ball from Messi 👀



Tadeo Allende strikes to open the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/lHNoS3rcI7 — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

След почивката гостите стигнаха до изравняване, а то се случи благодарение на Кристиан Бентеке в 53-тата минута.

CHRISTIAN BENTEKE LEVELS THE MATCH!pic.twitter.com/6HozbwXXQw — D.C. United (@dcunited) September 21, 2025

Надеждите им за нещо повече обаче бързо умряха и в 66-ата минута Лионел Меси изведе “чаплите” отново напред, като асистенция тук направи Жорди Алба.

Jordi ➡️ Messi ✨ pic.twitter.com/xdO59OMvxo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025

Пет минути по-късно Матео Силвети пропусна да реализира дузпа, но в 85-ата минута Меси отново показа мощта си и даде аванс от два гола за Интер Маями, което до голяма степен предреши изхода на двубоя. В ролята на асистент този път влезе Серхио Бускетс. Все пак гостите съумяха да върнат още един гол, като това се случи в 7-ата минута на добавеното време, когато Джейкъм Мъръл оформи крайния резултат.

Оттук нататък Интер Маями ще може да съсредоточи силите си само и единствено в битките от Мейджър Лийг Сокър до края на редовния сезон, от който останаха вече само пет срещи. Първите две от тях ще се случат още до края на предстоящия месец септември и при победи в тях “чаплите” ще направят огромна крачка към гарантираното участие в плейофите. Първият двубой е срещу Ню Йорк Сити (25.9), а вторият ще бъде срещу Торонто ФК (27.9).