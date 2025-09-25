Популярни
  Интер Маями
  2. Интер Маями
  3. Меси отново се развихри, влезе в историята на МЛС и осигури място в плейофите за Интер Маями

Меси отново се развихри, влезе в историята на МЛС и осигури място в плейофите за Интер Маями

  • 25 сеп 2025 | 09:30

  • 25 сеп 2025 | 09:50
  • 10896
  • 8
Меси отново се развихри, влезе в историята на МЛС и осигури място в плейофите за Интер Маями

Аржентинската звезда Лионел Меси отново отбеляза два гола, като този път и направи асистенция, за да достигне 37 попадения този сезон, а Интер Маями си осигури място в плейофите след убедителна победа с 4:0 над Ню Йорк Сити. Световният шампион вкара на два пъти и в предишната среща срещу Ди Си Юнайтед.

Маями (16-6-7), който спечели трети пореден мач, увеличи водещия си общ брой голове в лигата до 64 през настоящата кампания. Пет от последните шест мача на тима в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) бяха с поне три гола, като последният от тях победа с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

След асистенцията си през първото полувреме, Меси стана първият футболист в историята на МЛС, който има принос (с попадение или асистенция) за поне 35 гола в последователни сезони. След двете си попадения през втората част той стана четвъртият играч в историята, който записа осем мача с повече от един гол в един сезон.

Интер поведе в края на първото полувреме с гол на Балтасар Родригес, дошъл след пас на Меси.

Аржентинската легенда направи резултата 2:0 в 74-ата минута, когато прехвърли Мат Фрийз, който излезе от наказателното си поле. Луис Суарес реализира дузпа в 83-ата, а Меси добави още един гол три минути по-късно.

Оскар Устари пък записа шести мач без допуснат гол за сезона. Отборът на Ню Йорк Сити (16-10-5) пък прекрати серията си от три победи.

Снимки: Imago

