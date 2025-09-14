Популярни
  Меси пропусна дузпа, след което Интер Маями се срина

Отборът на Интер Маями загуби с 0:3 от тима на Шарлът в мач от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Поражението свлече “чаплите” до осмото място в Източната конференция, което е извън зоната на директния плейоф. Звездният проект на Дейвид Бекъм обаче има и цели 4 мача в запас, които тепърва трябва да изигра. Шарлът от своя страна също се намира в Източната конференция и изостава на 4 пункта от лидера Филаделфия Юниън.

Иначе Хавиер Масчерано започна двубоя с всичките си звезди в лицето на Лионел Меси, Жорди Алба, Серхио Бускетс и новото попълнение Родриго Де Пол.

Единствен в игра не се появи Луис Суарес, който все още изтърпява наказание заради ексцесиите по време на финала от Купата на лигите на Северна Америка.

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка
Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Иначе и трите гола в срещата отбеляза Идан Гурно.

Той се разписа веднъж през първата част (34’) и два пъти след почивката (74’, 85’), като последното попадение падна след точно изпълнение на дузпа.

В 79-ата минута пък Томас Авилес от “чаплите” получи втори жълт картон и остави своите с човек по-малко.

Лионел Меси от своя страна направи пропуск от дузпа в 22-рата минута.

