Меси пропусна дузпа, след което Интер Маями се срина

Отборът на Интер Маями загуби с 0:3 от тима на Шарлът в мач от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Поражението свлече “чаплите” до осмото място в Източната конференция, което е извън зоната на директния плейоф. Звездният проект на Дейвид Бекъм обаче има и цели 4 мача в запас, които тепърва трябва да изигра. Шарлът от своя страна също се намира в Източната конференция и изостава на 4 пункта от лидера Филаделфия Юниън.

Иначе Хавиер Масчерано започна двубоя с всичките си звезди в лицето на Лионел Меси, Жорди Алба, Серхио Бускетс и новото попълнение Родриго Де Пол.

Here’s how we line up in Charlotte 👊 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/WaqsHnAhGY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2025

Единствен в игра не се появи Луис Суарес, който все още изтърпява наказание заради ексцесиите по време на финала от Купата на лигите на Северна Америка.

Иначе и трите гола в срещата отбеляза Идан Гурно.

Buried it. No doubt. HAT TRICK! pic.twitter.com/XSb6GDgYnV — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 14, 2025

Той се разписа веднъж през първата част (34’) и два пъти след почивката (74’, 85’), като последното попадение падна след точно изпълнение на дузпа.

That's just beautiful soccer right there 🤌 pic.twitter.com/fu6us5qz3M — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 14, 2025

В 79-ата минута пък Томас Авилес от “чаплите” получи втори жълт картон и остави своите с човек по-малко.

Now 𝐓𝐇𝐀𝐓 is how you finish 😏 pic.twitter.com/phDGCGdAzO — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 14, 2025

Лионел Меси от своя страна направи пропуск от дузпа в 22-рата минута.