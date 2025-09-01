Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Скалони: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност

Скалони: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност

  • 1 сеп 2025 | 15:10
  • 436
  • 0
Скалони: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност

Аржентина ще се радва на Лионел Меси, докато разполага с него, увери селекционерът на националния отбор Лионел Скалони, добавяйки че суперзвездата си е спечелила правото да реши кога да се откаже.

Засега 38-годишният аржентинец не е дал индикации, че мисли за край на кариерата си, като се очаква да помогне на аржентинския държавен тим в опита му да защити световната си титла, която спечели на Мондиал 2022. Осемкратният носител на “Златната топка” към момента има 193 мача и 112 гола на сметката си за Аржентина. ”Меси все още прави разликата, но звездите са така. Лео Меси си е спечелил правото да решава кога да се откаже. Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност", коментира Скалони пред TNT Sports.

Попитан за трансфера на друг аржентински национал Родриго де Пол в американския Интер Маями, селекционерът заяви: "Познавам Родриго добре. Ние не оценяваме къде играят футболистите, а тяхното представяне. Ако той продължи, както винаги го е правил, тогава ще остане в състава. Това зависи от него. Не мисля, че ще има някакви проблеми. Наясно сме как тренира и как се грижи за себе си."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73897
  • 11
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 2626
  • 0
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1723
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 1067
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1004
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73897
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3499
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 25956
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12768
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26399
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2956
  • 0