Скалони: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност

Аржентина ще се радва на Лионел Меси, докато разполага с него, увери селекционерът на националния отбор Лионел Скалони, добавяйки че суперзвездата си е спечелила правото да реши кога да се откаже.

Засега 38-годишният аржентинец не е дал индикации, че мисли за край на кариерата си, като се очаква да помогне на аржентинския държавен тим в опита му да защити световната си титла, която спечели на Мондиал 2022. Осемкратният носител на “Златната топка” към момента има 193 мача и 112 гола на сметката си за Аржентина. ”Меси все още прави разликата, но звездите са така. Лео Меси си е спечелил правото да решава кога да се откаже. Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност", коментира Скалони пред TNT Sports.

“DISFRUTEMOS A MESSI MIENTRAS LO TENGAMOS”



Lionel Scaloni se refirió a la continuidad del capitán en la Selección Argentina



“Se ganó el derecho a decidir cuándo retirarse”



Disfrutala también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/p9PR6Yu4Hc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 1, 2025

Попитан за трансфера на друг аржентински национал Родриго де Пол в американския Интер Маями, селекционерът заяви: "Познавам Родриго добре. Ние не оценяваме къде играят футболистите, а тяхното представяне. Ако той продължи, както винаги го е правил, тогава ще остане в състава. Това зависи от него. Не мисля, че ще има някакви проблеми. Наясно сме как тренира и как се грижи за себе си."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages