Меси се завърна и класира Интер Маями на финал за Купата на лигата

Интер Маями си осигури място на финала за Купата на лигите 2025 след зашеметяващ обрат през второто полувреме, който донесе победа с 3:1 над Орландо Сити в дербито на Флорида. Мачът се изигра в сряда вечер на стадион „Чейс“. Лионел Меси се оказа решаващ при завръщането си от контузия, отбелязвайки два гола в последните 15 минути, за да обърне развоя на срещата, преди Теласко Сеговия да подпечата победата в добавеното време.

Орландо се оттегли на почивка с преднина, след като Марко Пашалич се разписа в добавеното време на първата част. Въпреки това, мачът се промени драстично, когато Давид Брекало беше изгонен за втори жълт картон.

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Тогава дойде и моментът на Меси да избухне и да поведе отбора си към победата. Той първо реализира отсъдената дузпа в 77-ата минута, за да изравни резултата. Аржентинската суперзвезда се разписа отново в 88-ата минута след интелигентна комбинация с Жорди Алба. Сеговия добави третия гол мигове по-късно след добра размяна на пасове с Луис Суарес, слагайки край на още една паметна вечер за „чаплите“.

GAME OVER. MIAMI ARE HEADED TO THE LEAGUES CUP FINAL. pic.twitter.com/ALf1ieA4Gd — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

С този успех Интер Маями се класира за финала на Купата на лигите на 31 август, където ще се изправи срещу Сиатъл Саундърс. Победата също така им гарантира място в Шампионската купа на КОНКАКАФ през 2026 г.