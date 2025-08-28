Популярни
  • 28 авг 2025 | 08:08
  • 1392
  • 0
Меси се завърна и класира Интер Маями на финал за Купата на лигата

Интер Маями си осигури място на финала за Купата на лигите 2025 след зашеметяващ обрат през второто полувреме, който донесе победа с 3:1 над Орландо Сити в дербито на Флорида. Мачът се изигра в сряда вечер на стадион „Чейс“. Лионел Меси се оказа решаващ при завръщането си от контузия, отбелязвайки два гола в последните 15 минути, за да обърне развоя на срещата, преди Теласко Сеговия да подпечата победата в добавеното време.

Орландо се оттегли на почивка с преднина, след като Марко Пашалич се разписа в добавеното време на първата част. Въпреки това, мачът се промени драстично, когато Давид Брекало беше изгонен за втори жълт картон.

Тогава дойде и моментът на Меси да избухне и да поведе отбора си към победата. Той първо реализира отсъдената дузпа в 77-ата минута, за да изравни резултата. Аржентинската суперзвезда се разписа отново в 88-ата минута след интелигентна комбинация с Жорди Алба. Сеговия добави третия гол мигове по-късно след добра размяна на пасове с Луис Суарес, слагайки край на още една паметна вечер за „чаплите“.

С този успех Интер Маями се класира за финала на Купата на лигите на 31 август, където ще се изправи срещу Сиатъл Саундърс. Победата също така им гарантира място в Шампионската купа на КОНКАКАФ през 2026 г.

