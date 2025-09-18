Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  До дни обявяват новия договор на Меси с Интер Маями

До дни обявяват новия договор на Меси с Интер Маями

  • 18 сеп 2025 | 11:11
  • 421
  • 0
До дни обявяват новия договор на Меси с Интер Маями

Според информация на ESPN Интер Маями и Лионел Меси са много близо до това да обявят скоро нов дългогодишен договор на аржентинската звезда с американския клуб. Съсобственикът на клуба Хорхе Мас бе заявил, че ще направи всичко възможно Меси да поднови договори си и да остане във Флорида до края на кариерата си. Преговорите между двете страни вече са на финалната права и новината трябва да бъде съобщена в следващите дни.

Лионел Меси пристигна в Интер Маями през юли 2023 с договор до края на календарната 2025. Аржентинецът веднага имаше сериозен принос за новия си клуб, като спечели Купата на лигата с Интер само седмици след дебюта си.

През 2025 Меси е изиграл 36 мача с 28 гола и 12 асистенции във всички турнири.

