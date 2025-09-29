Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Пушката: Момчетата дори изпревариха времето си с този успех

Пушката: Момчетата дори изпревариха времето си с този успех

  • 29 сеп 2025 | 10:47
  • 1454
  • 0

Български фурор на Световното първенство по волейбол и първи сребърен медал от 55 години насам. Най-младият отбор на Мондиала във Филипините остана непобеден до големия финал, където измъкна гейм на защитаващия титлата си Италия, но все пак отстъпи. Въпреки това успехът е огромен, каквито са и емоциите след феноменалното представяне на националите.

Владо Николов: Във Филипините ме знаят като бащата на Мони и Алекс
Владо Николов: Във Филипините ме знаят като бащата на Мони и Алекс

Какви са емоциите след второто място на световния връх и какво наистина е значението на това постижение?

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

„Преживях финала с много емоции, радост и надежди, че ще покорим върха. Останахме една крачка под него, но това, което направиха момчетата, е страхотен успех, защото те са още много млади. Бих казал, че дори малко изпревариха времето, в което да демонстрират уменията си. Нека си дадем сметка, че има много волейболисти, които тренират от много дълги години, но никога не са стъпвали на тези стълбички”, коментира бившият национален състезател Евгени Иванов - Пушката в "Здравей, България".

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Той е категоричен, че това няма да е последният финал за момчетата и следващата им цел са Олимпийските игри през 2028 г.

