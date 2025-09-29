Владо Николов: Във Филипините ме знаят като бащата на Мони и Алекс

Във Филипините никой не знае кой съм аз, но разпознаха мен и Мая като родителите на Алекс и Мони. Беше страхотно. Това сподели Владимир Николов в ефира на „Здравей, България“.

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

„Критика към момчетата в отбора нямам. Те дадоха над 100% от себе си. Това, което направиха, е страхотно, но оттук нататък, ако искаме да станем шампиони, всеки трябва да добави нещо към собственото си ниво, за да може на следващото първенство да сме победители. Няма да е лесно. Но всички момчета надхвърлиха възможностите си – никой не остави никакъв резерв в себе си“, каза още големият спортист.

Според него най-трудният момент по време на Световното първенство във Филипините е бил мачът със САЩ.

Николов допълни, че третият му син все още няма интерес към волейбола.