Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската спортна преса очаквано засипва със суперлативи волейболистите на "скуадра адзура" след триумфа на Световното с 3:1 над България на финала.

Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола

Италия не само защити световната си титла от преди четири години, ами вече е официален властелин на волейбола, след като и женският състав триумфира на Мондиала на 7 септември.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Естествено, авторитетните спортни издания на Ботуша хвалят и българския национален отбор, отбелязвайки страхотното представяне и фактът, че нашият тим е най-младият на Световното във Филипините.

Симеон Николов: Италия ни би заслужено! Продължаваме да работим

Селекционерът на "адзурите" Фердинандо де Джорджи влезе в историята като единственият с пет световни титли - три поредни като играч и сега вече две поредни като треньор. Сблъсъкът му на финала с Джанлоренцо Бленджини беше определен от "Гадзета дело спорт" като "дуел на учениците на Хулио Веласко". Именно под ръководството на Веласко пък женският национален отбор на Италия триумфира на Мондиала преди три седмици.

"Николов е шампион. Бяхме в опасност само когато той сервираше. Той провокира някои колебливи отигравания на посрещане и срещу него дори тройна блокада не гарантира успех. Дори при 2:0 никой не си беше помислил, че България се е предала. Всички бяха гледали четвъртфинала със САЩ. Беше нужно просто Аспарухов да се присъедини към Николов с бомбите от сервис. Алекс продължаваше да играе като демон", пише "Гадзета".

"Бленджини успешно продължи принцип, който Италия започна през 2022-ра - да залага на млади волейболисти. Така българите записаха историческо постижение със сребърния медал с най-младия състав на Световното първенство", пише специализираното издание volleyball.it.