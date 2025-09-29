Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Всички съпреживявахме мача с момчетата, вече страстите се успокояват, вече осъзнаваме тези млади момчета, тези наши деца какъв успех постигнаха. Това заяви пред БТВ майката на волейболния ни национал Аспарух Аспарухов - Евелина.

"Успяхме да се чуем - естествено че в момента още страдаха от загубата, всеки иска да спечели, доволни са все пак - втори са в света", каза още тя.

"Събудете се, хора - втори сме, ще ставаме все по-добри. Средната възраст на отбора е 23, това им предстои, те ще върнат волейбола там, където беше - на върха", категорична е майката на Аспарух.

"Нямам търпение да го прегърна, да го поздравя, да му кажа, че всички сме били тук и сме го подкрепяли", каза още тя.

"Разбра се, че един отбор може да бъде обединител на нацията, това зарадва всички ни и ни даде ясна перспектива за бъдещето, всички ние сме длъжни - от най-обикновения служител до най-високите постове в държавата, да бъдем с по-отговорни към спорта", коментира и бащата на Аспарух - Аспарух Аспарухов-старши.

И беше категоричен, че децата трябва да са основен приоритет за държавата, коменитрайки и липсата на детски градини за най-малките.