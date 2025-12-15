Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Голямата ни звезда в щангите Карлос Насар коментира избирането на Асен Златев за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести. След края на извънредното общо събрание на федерацията Насар коментира новата ситуация и призна, че е удовлетворен, но не изключи напълно възможността да се състезава за друга държава в случай на обжалване на дненшия избор.

"Едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата.

Оттук нататък, ако имаме такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Винаги го допускам като вариант, не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен какво да правя оттук нататък с кариерата си, така че е много добре да няма такова нещо", сподели Насар.

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали.

Със сигурност страницата (да се състезавам за друга държава - б.р.) не е затворана, аз постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза още Насар.

Цялото изказване на Карлос Насар можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg