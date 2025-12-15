Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 2615
  • 0

Голямата ни звезда в щангите Карлос Насар коментира избирането на Асен Златев за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести. След края на извънредното общо събрание на федерацията Насар коментира новата ситуация и призна, че е удовлетворен, но не изключи напълно възможността да се състезава за друга държава в случай на обжалване на дненшия избор.

"Едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата.

Оттук нататък, ако имаме такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Винаги го допускам като вариант, не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен какво да правя оттук нататък с кариерата си, така че е много добре да няма такова нещо", сподели Насар.

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали.

Със сигурност страницата (да се състезавам за друга държава - б.р.) не е затворана, аз постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза още Насар.

Цялото изказване на Карлос Насар можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър

Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър

  • 15 дек 2025 | 13:29
  • 537
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 12875
  • 16
Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

  • 15 дек 2025 | 10:19
  • 592
  • 0
Весела Лечева: Вече 9 месеца се прави опит за подмяна на резултата на Общото събрание на БОК

Весела Лечева: Вече 9 месеца се прави опит за подмяна на резултата на Общото събрание на БОК

  • 15 дек 2025 | 10:14
  • 3798
  • 9
Бронзови отличия за Ива Стоянова и Радостина Куртакова от Европейската купа по шпага в Солун

Бронзови отличия за Ива Стоянова и Радостина Куртакова от Европейската купа по шпага в Солун

  • 15 дек 2025 | 10:11
  • 627
  • 0
Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

  • 15 дек 2025 | 02:59
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 2080
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 12875
  • 16
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 11723
  • 23
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 4416
  • 10
Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 15:07
  • 4582
  • 0