11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

Станаха ясни титулярните състави на Септември (София) и Лудогорец, които се изправят един срещу друг в последен осминафинален сблъсък за Sesame Купа на България. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Надежда" започва в 17:30 часа с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров.

В предния кръг от надпреварата столичани отстраниха Спортист (Своге), а "орлите" елиминираха Черноморец (Бургас).

Септември (София) - Лудогорец



Стартови състави:

Септември (София): 12. Владимир Иванов, 3. Робин Шутен, 3. Себастиян Уейд, 26. Валентин Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 6. Виктор Очаи, 33. Галин Иванов, 17. Николас Фонтейн, 11. Александър Джамов, 9. Бертран Фурие;

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 55. Идан Нахмиас, 82. Иван Йорданов, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус, 37. Бърнард Текпетей, 9. Квадво Дуа.