  3. Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  15 дек 2025 | 19:24
  • 4891
  • 3

Вече са ясни всички четвъртфиналисти за Sesame Купа на България. Днес Лудогорец стана последният тим, който се класира сред осемте претенденти за трофея. Така миналогодишният победител се присъединява към Левски, ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Ботев (Враца), ЦСКА 1948 и Арда.

Жребият за следващата фаза ще бъде изтеглен в четвъртък 18 декември от 11:30 часа на базата на националния отбор в Бояна.

Всички резултати от осминафиналите:

ЛЕВСКИ 3:0 Витоша (Бистрица)

ЦСКА 2:1 Локомотив (София)

Спартак (Варна) 0:2 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 4:0 Монтана

Черно море 0:3 АРДА

Славия 2:3 ЦСКА 1948

Септември 1:3 ЛУДОГОРЕЦ

Добруджа 0:0 БОТЕВ (ВРАЦА) (3:4 сл. дузпи)

