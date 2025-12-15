Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Вече са ясни всички четвъртфиналисти за Sesame Купа на България. Днес Лудогорец стана последният тим, който се класира сред осемте претенденти за трофея. Така миналогодишният победител се присъединява към Левски, ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Ботев (Враца), ЦСКА 1948 и Арда.

Жребият за следващата фаза ще бъде изтеглен в четвъртък 18 декември от 11:30 часа на базата на националния отбор в Бояна.

Всички резултати от осминафиналите:

ЛЕВСКИ 3:0 Витоша (Бистрица)

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

ЦСКА 2:1 Локомотив (София)

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

Спартак (Варна) 0:2 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 4:0 Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Черно море 0:3 АРДА

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Славия 2:3 ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

Септември 1:3 ЛУДОГОРЕЦ

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Добруджа 0:0 БОТЕВ (ВРАЦА) (3:4 сл. дузпи)

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата