ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

Ръководството на ЦСКА 1948 осъществи първи зимен трансфер, научи Sportal.bg. По-рано днес подписа си под договор с клуба е сложил атакуващият халф на Спартак (Варна) Бернардо Коуто. Контрактът на португалския футболист с "червените" от Бистрица е за срок от три години.

В началото на зимната подготовка към отбора на Иван Стоянов трябва да се присъедини и германският полузащитник Флориан Кребс. Той беше постигнал договорка с клуба от efbet Лига още през есента, но трябваше да завърши сезона с досегашния му отбор Интер (Турку), който спечели титлата на Финландия в края на октомври.