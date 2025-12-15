Популярни
  ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 2149
  • 0

Ръководството на ЦСКА 1948 осъществи първи зимен трансфер, научи Sportal.bg. По-рано днес подписа си под договор с клуба е сложил атакуващият халф на Спартак (Варна) Бернардо Коуто. Контрактът на португалския футболист с "червените" от Бистрица е за срок от три години.

Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал "футболните хора" да стават в 6 ч. сутринта
Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

В началото на зимната подготовка към отбора на Иван Стоянов трябва да се присъедини и германският полузащитник Флориан Кребс. Той беше постигнал договорка с клуба от efbet Лига още през есента, но трябваше да завърши сезона с досегашния му отбор Интер (Турку), който спечели титлата на Финландия в края на октомври.

