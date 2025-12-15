Популярни
Радостин Стойчев показа завидни футболни умения

  • 15 дек 2025 | 16:42
  • 462
  • 0

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха нов впечатляващ двубой за своя отбор Халкбанк.

Възпитаниците на Радостин Стойчев играха страхотно и победиха лидера Зираатбанк с 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) в дербито на 10-ия кръг в турската Ефелер Лига.

41-годишният Матей Казийски игра фантастично и заби 19 точки (1 ас, 2 блока, 67% ефективност в атака, 36% перфектно и 45% позитивно посрещане - +5).

Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

Цветан Соколов добави още 13 точки (3 блока, 45% ефективност в атака - +3).

По време на едно от прекъсванията на играта бившият селекционер на националния отбор на България , а сега старши треньор на турския гранд Халкбанк Радостин Стойчев показа завидни футболни умения.

