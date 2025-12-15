Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

Манчестър Юнайтед приема Борнемут в мач от 16-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” правят противоречива кампания до момента и се намират на осмото място в класирането, но при успех днес биха могли да се изравнят по точки с четвъртия Челси. Футболистите на Рубен Аморим нямат поражение в последните пет мача, но и взеха едва две победи в тях.

От своя страна една от приятните изненади на миналата кампания - Борнемут има доста по-колеблив сезон. “Черешките” са едва 15-и и не са печелили в последните си пет мача.

Добрата новина за мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е наличието на Брайън Мбемо и Амад Диало. Двамата бяха под сериозна въпросителна, тъй като днес бе крайният срок за присъединяване към националните отбори за предстоящата Купа на африканските нации, но от “Олд Трафорд” са успели да се договорят двамата да пътуват след двубоя. Единствено Нусаир Мазрауи отсъства от групата на клубния си тим. Отново в центъра на отбраната доверие получава младия Ейдън Хевън в отсъствието на Хари Магуайър и Матайс де Лихт. Той ще си партнира с Лени Йоро и Люк Шоу. Мейсън Маунт и Мбемо ще подпомагат Матеус Куня, който ще води атаката на тима. Другата добра новина за Аморим е завръщането на пейката на доскоро контузения Бенямин Шешко, който отсъстваше няколко седмици.

U N I T E D 😤🇾🇪 pic.twitter.com/kQco5xm8As — Manchester United (@ManUtd) December 15, 2025

Наставникът на Борнемут Андони Ираола отново може да разчита на Тайлър Адамс, който се завръща след наказание. Интересното е, че именно той тази сутрин бе посочен като възможна трансферна цел за “червените дяволи”. Адамс ще замести Алекс Скот и ще си партнира в центъра на халфовата линия с Маркъс Таверние. Маркос Сенези започва в отбраната, а Алекс Химененес е поставен на дясното крило на атаката. Антоан Семеньо пък ще играе отляво на Еванилсон, който води атаката на “черешките”.

In the blue corner at Old Trafford 💙 pic.twitter.com/xmw00CgMeB — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 15, 2025

