Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 623
  • 1
Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

Манчестър Юнайтед приема Борнемут в мач от 16-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” правят противоречива кампания до момента и се намират на осмото място в класирането, но при успех днес биха могли да се изравнят по точки с четвъртия Челси. Футболистите на Рубен Аморим нямат поражение в последните пет мача, но и взеха едва две победи в тях.

От своя страна една от приятните изненади на миналата кампания - Борнемут има доста по-колеблив сезон. “Черешките” са едва 15-и и не са печелили в последните си пет мача.

Добрата новина за мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е наличието на Брайън Мбемо и Амад Диало. Двамата бяха под сериозна въпросителна, тъй като днес бе крайният срок за присъединяване към националните отбори за предстоящата Купа на африканските нации, но от “Олд Трафорд” са успели да се договорят двамата да пътуват след двубоя. Единствено Нусаир Мазрауи отсъства от групата на клубния си тим. Отново в центъра на отбраната доверие получава младия Ейдън Хевън в отсъствието на Хари Магуайър и Матайс де Лихт. Той ще си партнира с Лени Йоро и Люк Шоу. Мейсън Маунт и Мбемо ще подпомагат Матеус Куня, който ще води атаката на тима. Другата добра новина за Аморим е завръщането на пейката на доскоро контузения Бенямин Шешко, който отсъстваше няколко седмици.

Наставникът на Борнемут Андони Ираола отново може да разчита на Тайлър Адамс, който се завръща след наказание. Интересното е, че именно той тази сутрин бе посочен като възможна трансферна цел за “червените дяволи”. Адамс ще замести Алекс Скот и ще си партнира в центъра на халфовата линия с Маркъс Таверние. Маркос Сенези започва в отбраната, а Алекс Химененес е поставен на дясното крило на атаката. Антоан Семеньо пък ще играе отляво на Еванилсон, който води атаката на “черешките”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

  • 15 дек 2025 | 19:25
  • 1847
  • 0
Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

  • 15 дек 2025 | 19:15
  • 2547
  • 1
Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

  • 15 дек 2025 | 18:25
  • 1093
  • 0
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 896
  • 0
Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 5572
  • 5
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 4512
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 22180
  • 117
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 11978
  • 10
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 32287
  • 54
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 27752
  • 56
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 16315
  • 55