Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. "Перфектният волейболист" с Аспарух Аспарухов

"Перфектният волейболист" с Аспарух Аспарухов

  • 17 сеп 2025 | 15:02
  • 546
  • 0

Един от основните двигатели в националния отбор на България по време на Световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе гост в новата рубрика на Sportal.bg - "Перфектният волейболист".

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

На Аспарухов се падна тежката задача да подреди най-добрия изпълнител на сервиси, най-доброто посрещане, най-добрия разпределител, най-добрия в атака, най-добрия на блокада, най-добрия в подсигуряването, най-добрия в защита и волейболиста разполагащ с най-добрия отскок. Какъв избор направи Аспарух може да видите във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Полша даде гейм на Нидерландия, но записа трети пореден успех

Полша даде гейм на Нидерландия, но записа трети пореден успех

  • 17 сеп 2025 | 15:44
  • 163
  • 0
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  • 17 сеп 2025 | 14:32
  • 10678
  • 3
САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025

САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025

  • 17 сеп 2025 | 13:27
  • 10704
  • 3
Боби Георгиев и Катар завършиха с историческа победа на Мондиал 2025

Боби Георгиев и Катар завършиха с историческа победа на Мондиал 2025

  • 17 сеп 2025 | 13:12
  • 1718
  • 0
Турция удари Канада за първото място в Група G на Световното

Турция удари Канада за първото място в Група G на Световното

  • 17 сеп 2025 | 12:46
  • 1041
  • 0
Колумбия бе на прага на сензация, но Португалия оцеля

Колумбия бе на прага на сензация, но Португалия оцеля

  • 17 сеп 2025 | 12:06
  • 1339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 3975
  • 4
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 59983
  • 37
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 11222
  • 11
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 384552
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 11980
  • 3
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 10479
  • 1