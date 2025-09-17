"Перфектният волейболист" с Аспарух Аспарухов

Един от основните двигатели в националния отбор на България по време на Световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе гост в новата рубрика на Sportal.bg - "Перфектният волейболист".

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

На Аспарухов се падна тежката задача да подреди най-добрия изпълнител на сервиси, най-доброто посрещане, най-добрия разпределител, най-добрия в атака, най-добрия на блокада, най-добрия в подсигуряването, най-добрия в защита и волейболиста разполагащ с най-добрия отскок. Какъв избор направи Аспарух може да видите във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg!