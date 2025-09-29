Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Вчера се чухме с момчето ни, целият отбор е много щастлив и развълнуван. Емоцията беше много голяма. Това заяви пред БТВ Емилия Грозданова - майката на волейболния ни национал и капитан на отбора Алекс Грозданов.

"Първото нещо, което го питах е дали е здрав. Поздравихме го за победата."

Много са изморени - физически е много, а как успяха психически - не знам, каза още тя за отбора ни.

И заяви, че ако някой играч е добър, то това се дължи на целия отбор, който е силен.

Коментира, че Алекс е тренирал само волейбол и още в първите години талантът му е бил видим.

"Преди всичко ние, родителите, трябва да научим децата си да са дисциплинирани и отговорни. Трябва да ги научим да уважават учители и треньори. Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион", каза майката на българския капитан.