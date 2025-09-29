Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1898
  • 0

Вчера се чухме с момчето ни, целият отбор е много щастлив и развълнуван. Емоцията беше много голяма. Това заяви пред БТВ Емилия Грозданова - майката на волейболния ни национал и капитан на отбора Алекс Грозданов.

Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола
Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола

"Първото нещо, което го питах е дали е здрав. Поздравихме го за победата."

Капитанът Алекс Грозданов: Огромно благодаря за подкрепата!
Капитанът Алекс Грозданов: Огромно благодаря за подкрепата!

Много са изморени - физически е много, а как успяха психически - не знам, каза още тя за отбора ни.

Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство
Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

И заяви, че ако някой играч е добър, то това се дължи на целия отбор, който е силен.

Коментира, че Алекс е тренирал само волейбол и още в първите години талантът му е бил видим.

"Преди всичко ние, родителите, трябва да научим децата си да са дисциплинирани и отговорни. Трябва да ги научим да уважават учители и треньори. Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион", каза майката на българския капитан.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 342
  • 3
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1868
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 1152
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12554
  • 5
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3647
  • 0
От Горна Малина до Филипините - пътят на братя Николови

От Горна Малина до Филипините - пътят на братя Николови

  • 29 сеп 2025 | 08:08
  • 4829
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12554
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1393
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118730
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35914
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26537
  • 26
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4092
  • 1