efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

  • 27 сеп 2025 | 18:59
  • 2554
  • 1
efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Вече десет години efbet е генерален спонсор на Българската федерация по волейбол и Националните отбори на България – мъже и жени. Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво.

Днес Националните отбори носят името на своя генерален спонсор на фланелките си – символ на последователната подкрепа и на пътя, извървян заедно през последното десетилетие.

Историческото класиране на България за финал на Световното първенство по волейбол тази година е още едно доказателство за силата на този отбор и за устойчивото развитие на българския волейбол през последното десетилетие.

След победата срещу Чехия, efbet публикува в официалната си страница във Facebook послание към националния отбор:

„Гордеем се и вярваме в златния край!“

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17562
  • 32
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5824
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1533
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1327
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5071
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12777
  • 0
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17562
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132323
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61840
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4771
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2033
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2456
  • 3