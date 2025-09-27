Левски също поздрави националите: Зад вас е цялата „синя“ общност и цяла България!

Левски също поздрави националния ни отбор по волейбол за достигнатия финал на Световното първенство във Филипините. Днес България надигра Чехия в полуфиналния сблъсък и така си гарантира минимум сребърен медал от Мондиала. Финалът е утре от 13:30 часа.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото класиране на финал на Световното първенство - за първи път от 55 години. Постигнатото е пример за дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна.

Момчета, благодарим ви за радостта и гордостта, които донесохте на България. Пожелаваме ви късмет във финала - зад вас е цялата „синя“ общност и цяла България!