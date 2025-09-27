Любо Ганев: Всички трябва да се съобразяват с България, като състезател не съм се вълнувал толкова

Президентът на българската федерация по волейбол – Любо Ганев, говори специално за Дарик радио минути след големия успех на нашите с 3:1 гейма над Чехия в полуфинала на Световното първенство по волейбол и по този начин се класирахме за първи финал от 1970 г.

„Много благодаря, вече ми е малко по-спокойно. Като състезател не съм се вълнувал толкова, колкото днес“, започна Ганев минути след успеха над чехите във Филипините.

„Много се вълнувах, защото знаех колко важен е този мач. тези момчета направиха всичко през последните 2 години, за да достигнат дотук и съм много щастлив. По пътя към голямата цел – Олимпийските игри, още през първата година тези момчета показаха, че всички трябва да се съобразяват с България. Когато слушаш треньорите и тренират, резултатите няма как да не дойдат. Този отбор го чакат още много такива първенства и светли години за България“, призна легендата на българския волейбол.

Той говори за треньора – Джанлоренцо Бленджини:

„Целта си остава Лос Анджелис. В договора на Кико (Джанлоренцо Бленджини) за 3+2 години, бяхме заложили, че трябва да постигнем 2 от 3-те цели – 8-о място на Световното, 6-о на Европейското и 8-о на ВНЛ. С този резултат, никой няма и да си помисли да преговаряме с Кико, договорът му ще бъде подновен, защото тези момчета постигнаха това, за което си мечтаят“.

„Първо, преди 2 години, когато се роди идеята за това поколение, тези момчета завоюваха почти всичко за подрастващи. Те вече бяха свикнали да побеждават, затова им сложихме много добър треньор и да продължат с този манталитет и като мъже. Това беше огромно предизвикателство, не само финансово, никога досега не сме правили такова нещо с такова назначение. Като федерация се постарахме да осигурим най-добрите условия за подготовка. Тази година отборите се подготвяха на базата „СамЕлион“ в Самоков. Самият Бледжини каза, че такива условия не е виждал. Радостен съм, че самоковският въздух помагат на мечетата да покажат тази увереност. Те проведоха тежка подготовка, преди около месец и половина треньорът каза, че те тренират по 3-4 часа, а никой не гъква“, каза Ганев за пътя, изминат от националния ни отбор.

„О, има утрешен мач, само ще ви кажа един любопитен факт. Когато започнахме да побеждаваме, след мача с Германия и Словения, тийм мениджърът каза, че Кико няма да пише и отговаря на никого, докато не свърши първенството. Той е казал това и на момчетата, радвам се, че са концентрирани. Питах Владо Николов колко полуфинала е загубил, а той отговори, че не е спечелил нито един, а тези момчета вече успяха да надминат тези успехи. Момчетата знаят, че могат да побеждават и го правят“, разказа Ганев.

„Тези момчета играят като отбор, момчетата показват невероятна сплотеност, подкрепят се. Страхотна работа на Кико Бленджини, който ги кара да мислят за следващата топка, а не за следващия гейм или мач. когато си задружен, имаш едни и същи цели и се готвиш за тях, резултатите рано или късно идват. Всичкият този труд, който сме хвърлили, много ни е тежко, но успяхме да подсигурим всичко на момчетата и да мислят само за волейбол, когато са тук“, доволен е президентът на федерацията.

Той бе категоричен, че няма завист у него: „Няма как да им завиждам, напротив, много съм горд с тези деца, радвам се, че решенията, които сме вземали преди време, дават резултати. Тези момчета успяха да сложат черешката на тортата и всички усилия да се увенчаят с успех. Това, което постигнаха днес, на мен ми изпратиха снимки как хората гледат по площадите. Това ме кара да се чувствам горд. Мони вчера каза, че се борим за България. Не разбирам защо, когато някой състезател, независимо в кой спорт, е извикан за националния отбор, отказва да се отзове. Момчетата усещат поддръжката от България, нека“.

Ганев бе категоричен, че няма претенции кой ще ни е съперник на финала – Полша или Италия: „Няма значение, каквото и да дойде, тези момчета ще се борят“.

„С треньора още онзи ден след мача с Щатите отидох да ги поздравя, а Кико ми каза да тръгвам. Утре момчетата трябва да изиграят мача на живота си, но каквото и да стане, те постигнаха нещо велико. Радвам се, че това, което правим, успяваме да постигнем тези резултати“, разказа още Любо Ганев.

„Искам да благодаря на всички фенове в залата, искам да се поклоня на тези, които са пред телевизора, защото тяхната подкрепа е това, от което имаме нужда“, завърши Ганев.