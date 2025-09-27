Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

  • 27 сеп 2025 | 12:31
  • 70074
  • 25

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.

Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР през 1970 година.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато
Финалната среща на Световното първенство е с начален час 13:30 часа.

Алекс Николов: Утре излизаме, за да оцветим медала в злато
За първи път двубой от такъв ранг ще бъде излъчен от 4 български телевизии MAX Sport 2, bTV, Нова телевизия и БНТ1

Финалът на Световното по волейбол – А1 и MAX Sport подаряват емоцията на всички българи
 Владо Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха
 Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното
 Алекс Грозданов вече е №1 сред блокировачите на Мондиала
