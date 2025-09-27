Капитанът на Италия Симоне Джанели: Уважаваме отбора на България, те не са само братя Николови

Капитанът на волейболния тим на Италия Симоне Джанели говори след победата над Полша с 3:0 и стигането до финала на Световното първенство, където съперник на тима му ще бъде България.

"Мисля, че трябва да сме много концентрирани върху братята Николови, защото те са страхотни, но те са шестима на терена и дори седем с либерото. Имат и добри смени, днес също промениха нещо. Искам да бъда уважителен към българския отбор и да не говоря само за двете страхотни момчета, които наистина са невероятни, но за всеки играч на България. Защото те играят заедно. Ние сме колективен спорт, това не е тенис.

Знаем, че за нас ще бъде много трудно утре, защото те играят много добре. Така че трябва да поддържаме нивото си много високо, да се опитаме да направим нещата, които можем и да бъдем единни на терена", каза един от лидерите на адзурите.

"Мисля, че Полша все още са най-добрият отбор в света. Ние не сме най-добри в света, защото победихме сега най-добрия тим, но имахме добра вечер. Играхме добре, може би бяхме малко по-добри от Полша, но те си остават най-добрият отбор според мен. Имат много наистина страхотни играчи. Но ние бяхме фокусирани върху това, което трябва да направим на игрището. Успяхме да победим и съм щастлив от начина, по който постигнахме успеха. Уважавам поляците и техните фенове и искам да им пожелая късмет в мача за бронзовите медали, защото винаги е трудно да се играе за отличия", каза още разпределителят на Перуджа.

