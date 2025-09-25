Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бивш вратар на Ман Юнайтед: Времето на Аморим изтича

Бивш вратар на Ман Юнайтед: Времето на Аморим изтича

  • 25 сеп 2025 | 04:59
  • 242
  • 0

Манчестър Юнайтед победи Челси с 2:1 в последния си мач, но позицията на Рубен Аморим продължава да е под въпрос. Бен Фостър, бивш вратар на „червените дяволи“, смята, че е само въпрос на време португалецът да бъде уволнен, твърдейки, че той няма никакъв шанс да успее в Манчестър.

„Мисля, че той [Аморим] има само още няколко месеца, вероятно. Ще премине през лош период от две, три или четири поредни загуби и в крайна сметка ще кажат: „Добре, стига толкова, ясно е, че не се получава“, започна англичанинът в своя подкаст, посочвайки идеалния си заместник.

„Просто ги наблюдавам и не виждам никаква кохезия. Някой, който би бил добър за Манчестър Юнайтед, е Оливер Гласнер. Той има само още девет месеца от договора си с Кристъл Палас. Единственото ми притеснение е, че Манчестър Юнайтед е толкова уморен от играта с трима в защита“, обясни той, посочвайки този детайл, който може да бъде от ключово значение.

„Ако наемат Гласнер и той каже: „Добре, ще играя с трима в защита“, те ще кажат: „Не. Това няма да проработи“. Но този треньор загуби петима петзвездни играчи, а Кристъл Палас все още изглежда по-добре. Те са на пето място в лигата“, заяви той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рууни: Не мразя Роналдо, обожавам го

Рууни: Не мразя Роналдо, обожавам го

  • 25 сеп 2025 | 04:02
  • 374
  • 0
Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо

Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо

  • 25 сеп 2025 | 03:36
  • 381
  • 0
Вратар постави рекорд в Бундеслигата с пет поредни спасени дузпи

Вратар постави рекорд в Бундеслигата с пет поредни спасени дузпи

  • 25 сеп 2025 | 03:01
  • 611
  • 0
Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

  • 25 сеп 2025 | 02:33
  • 573
  • 0
Според статистиката Ямал е по-добър от Дембеле

Според статистиката Ямал е по-добър от Дембеле

  • 25 сеп 2025 | 02:02
  • 769
  • 2
Женски отбор на бежанки от Афганистан за пръв път ще участва на международен турнир по футбол

Женски отбор на бежанки от Афганистан за пръв път ще участва на международен турнир по футбол

  • 25 сеп 2025 | 01:42
  • 372
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 53639
  • 124
Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

  • 25 сеп 2025 | 00:48
  • 11231
  • 2
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 120110
  • 289
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 20092
  • 31
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 39971
  • 63
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 12712
  • 0