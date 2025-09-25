Бивш вратар на Ман Юнайтед: Времето на Аморим изтича

Манчестър Юнайтед победи Челси с 2:1 в последния си мач, но позицията на Рубен Аморим продължава да е под въпрос. Бен Фостър, бивш вратар на „червените дяволи“, смята, че е само въпрос на време португалецът да бъде уволнен, твърдейки, че той няма никакъв шанс да успее в Манчестър.

„Мисля, че той [Аморим] има само още няколко месеца, вероятно. Ще премине през лош период от две, три или четири поредни загуби и в крайна сметка ще кажат: „Добре, стига толкова, ясно е, че не се получава“, започна англичанинът в своя подкаст, посочвайки идеалния си заместник.

„Просто ги наблюдавам и не виждам никаква кохезия. Някой, който би бил добър за Манчестър Юнайтед, е Оливер Гласнер. Той има само още девет месеца от договора си с Кристъл Палас. Единственото ми притеснение е, че Манчестър Юнайтед е толкова уморен от играта с трима в защита“, обясни той, посочвайки този детайл, който може да бъде от ключово значение.

„Ако наемат Гласнер и той каже: „Добре, ще играя с трима в защита“, те ще кажат: „Не. Това няма да проработи“. Но този треньор загуби петима петзвездни играчи, а Кристъл Палас все още изглежда по-добре. Те са на пето място в лигата“, заяви той.

Снимки: Gettyimages