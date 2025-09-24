Популярни
Бивш халф на Ман Юнайтед може да влезе в затвора

  • 24 сеп 2025 | 18:58
Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Андерсон е осъден на ефективна присъда затвора от 30 дни заради неплащане на издръжката на едно от децата си, информира английската преса. Решението е взето в началото на септември и той ще излежи наказанието си, освен ако не направи плащане до края на този месец. Сумата, която дължи бившият халф на “червените дяволи”, е в размер на 142 хиляди паунда.

От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около халф от Испания
От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около халф от Испания

През 2015 година самият Андерсон потвърди, че е баща на четири деца, но бройката нарасна на девет през миналата година, когато той даде ново интервю по повод времето си на “Олд Трафорд”. Полузащитникът бе привлечен от сър Алекс Фъргюсън през 2007 година от Порто и за времето си при “червените дяволи” спечели четири титли на Премиър лийг и веднъж Шампионската лига през 2008 година в Москва.

Снимки: Gettyimages

