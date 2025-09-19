Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, е под кръстосан огън след слабия старт на отбора в новия сезон. Феновете искат да го видят уволнен, но акционерът Джим Ратклиф не може да си позволи лукса да го освободи.

Причината? В сезон без европейски клубни турнири, в който клубът полага усилия да се задържи финансово на повърхността, уволнението на португалския треньор би струвало много пари. Според таблоида "Daily Mail", Юнайтед ще трябва да му плати сериозно обезщетение от 12 милиона паунда, приблизително 14,8 милиона евро. Това е сума, по-голяма дори от тази, която плати на Спортинг през ноември 2024 г., за да го привлече: 10,6 милиона паунда (приблизително 12,2 милиона евро).

Само това лято, в трансферната кампания Манчестър Юнайтед отбеляза минус от 176,5 милиона евро! Затова клубът е притиснат финансово до стената и не може да си позволи още един толкова сериозен харч.

Извън финансовия аспект, нищо не би могло да спре ръководството на клуба да уволни Рубен Аморим. Журналистите от най-четения вестник в Обединеното кралство, "The Sun", съставиха класация на Премиър лийг с точките, натрупани от всички 17 отбора, присъстващи както сега, така и през 2024-2025 г., в 31 кръга от назначаването на Аморим начело на Юнайтед на 24 ноември 2024 г. Резултатът? Манчестър Юнайтед е на последно място (!), с 31 точки, средно по една на кръг, голова разлика от минус 13 и само 8 победи. Тотнъм, също има 31 точки, но по-добра голова разлика: минус 4. За разлика от "дяволите“, които имат само 4 точки в 4 кръга, "шпорите" се възстановиха през 2025-2026 г., с 9 натрупани точки и 3-то място в класирането.

