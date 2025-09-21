Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: При нас винаги е сложно

Аморим: При нас винаги е сложно

  • 21 сеп 2025 | 06:16
  • 831
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, остана доволен от успеха над Челси с 2:1, но заяви, че отборът му отново сам е усложнил живота си.

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

"Започнахме мача много добре, много агресивно. Бяхме много агресивни при втората топка. Каземиро беше изгонен, обичаме да усложняваме играта си, но денят беше добър. Усещах напрежението, разбира се, изгонването ни помогна. Трябваше да бъдем по-прецизни, за да приключим мача по-рано", сподели Аморим.

"Това е много важно, защото разбирам ситуацията около този клуб. Не можем да забравяме, че страдаме много, когато сме на върха. Можем да загубим от Гримсби, можем да победим всеки отбор. Мисля само за следващия мач. Много е хубаво да спечелим", продължи Аморим.

"Всяка победа, особено в този момент, е важна, особено срещу силен съперник. Вкарахме два гола и после отново се опитахме да усложним двубоя си. При нас винаги е сложно. Този мач трябваше да бъде различен. Страдахме в края, но заслужавахме победата", каза още Аморим.

"Нашата публика, нашите фенове са лесни за задоволяване. Ако дадете всичко от себе си, те ще бъдат там. Това е нещо, което нашите играчи трябва да разберат. За да имаме подкрепата на публиката, просто трябва да тичаме, да се борим и да се сражаваме", добави Аморим.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ланс попречи на Лил да оглави Лига 1

Ланс попречи на Лил да оглави Лига 1

  • 21 сеп 2025 | 03:33
  • 831
  • 0
Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

  • 21 сеп 2025 | 03:01
  • 870
  • 0
Брест разби Ница в първата си победа за сезона

Брест разби Ница в първата си победа за сезона

  • 21 сеп 2025 | 02:44
  • 623
  • 0
Шоу на Феликс и Роналдо качи Ал-Насър на върха в Саудитска Арабия

Шоу на Феликс и Роналдо качи Ал-Насър на върха в Саудитска Арабия

  • 21 сеп 2025 | 01:22
  • 1273
  • 0
Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

  • 21 сеп 2025 | 01:06
  • 780
  • 0
Валенсия се съвзе след шока от Барса и нанесе тежък удар върху Билбао

Валенсия се съвзе след шока от Барса и нанесе тежък удар върху Билбао

  • 21 сеп 2025 | 00:45
  • 4484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 36342
  • 76
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 94463
  • 61
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 34567
  • 48
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 75072
  • 104
Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

  • 20 сеп 2025 | 20:55
  • 38927
  • 11
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 39821
  • 133