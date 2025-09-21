Аморим: При нас винаги е сложно

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, остана доволен от успеха над Челси с 2:1, но заяви, че отборът му отново сам е усложнил живота си.

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

"Започнахме мача много добре, много агресивно. Бяхме много агресивни при втората топка. Каземиро беше изгонен, обичаме да усложняваме играта си, но денят беше добър. Усещах напрежението, разбира се, изгонването ни помогна. Трябваше да бъдем по-прецизни, за да приключим мача по-рано", сподели Аморим.

"Това е много важно, защото разбирам ситуацията около този клуб. Не можем да забравяме, че страдаме много, когато сме на върха. Можем да загубим от Гримсби, можем да победим всеки отбор. Мисля само за следващия мач. Много е хубаво да спечелим", продължи Аморим.

"Всяка победа, особено в този момент, е важна, особено срещу силен съперник. Вкарахме два гола и после отново се опитахме да усложним двубоя си. При нас винаги е сложно. Този мач трябваше да бъде различен. Страдахме в края, но заслужавахме победата", каза още Аморим.

"Нашата публика, нашите фенове са лесни за задоволяване. Ако дадете всичко от себе си, те ще бъдат там. Това е нещо, което нашите играчи трябва да разберат. За да имаме подкрепата на публиката, просто трябва да тичаме, да се борим и да се сражаваме", добави Аморим.