Бъдещето на Каземиро в Ман Юнайтед остава неясно

  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  18 сеп 2025 | 22:27
Бъдещето на Каземиро в Манчестър Юнайтед остава неясно. Договорът на бразилеца с „червените дяволи“ изтича следващия юни и на този етап все още не е взето решение дали ще бъде подновен. Макар да е вярно, че бразилецът има опция за удължаване, също толкова вярно е, че той е изкушаван от примамливи оферти. Като например тази от Ал-Насър.

Саудитският клуб има желанието да го събере отново с Кристиано Роналдо, с когото вече е играл както в Реал Мадрид, така и в Юнайтед. А както е известно, те няма да пестят средства, за да превърнат мечтата си в реалност. Освен това, предвид възрастта и кариерата му, изглежда е подходящ момент полузащитникът да приеме нови предизвикателства и да опознае други първенства.

Към това трябва да се добави, че отборът на Рубен Аморим преживява катастрофални години в спортно-техническо отношение. Миналият сезон беше изцяло за забравяне, а през настоящата кампания нещата не изглеждат по-добре. Балансът им до момента е две загуби, едно равенство и само една победа. Тези резултати ги свлякоха до 14-о място в класирането, само на точка от зоната на изпадащите.

Поради тази причина английската преса съвсем не е убедена, че бразилецът ще продължи да носи фланелката на „червените дяволи“ и след следващото лято. Въпреки това обаче става ясно, че британците ще направят всичко възможно, за да задържат един от най-добрите си играчи. Особено като се има предвид кризата, през която преминават.

Снимки: Gettyimages

