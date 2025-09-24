От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около халф от Испания

От Манчестър Юнайтед продължават да следят ситуацията около Конър Галахър и е възможно да направят нов опит да го привлекат през зимния трансферен прозорец, информират “Манчестър Ивнинг Нюс” и “Мундо Депортиво”. От “Олд Трафорд” опитаха да вземат играча под наем в последния ден на летния трансферен прозорец, но тогава от Атлетико Мадрид категорично отказаха офертата.

Самият футболист обаче продължава да не може да се утвърди като несменяем титуляр в селекцията на “дюшекчиите” и е възможно да пожелае да напусне през зимата, ако възможността да се озове на “Олд Трафорд” съществува. На “Сивитас Метрополитано” все още виждат Конър Галахър като важен футболист в проекта на тима, но все пак биха били склонни да се разделят с играча при солидна оферта. Двете издания споменават сума от порядъка на 60 милиона евро или малко над 52 млн. паунда.

В последните седмици на няколко пъти медиите в Англия разкриваха, че от Манчестър Юнайтед може да опитат да вземат играч в средата на терена още през януари. Именно там Рубен Аморим има най-голям дефицит на възможности, използвайки капитанът Бруно Фернандеш, който очевидно не се чувства съвсем комфортно в тази зона, Каземиро, чието физическо състояние и проблеми от дисциплинарно естество често създават проблеми, както и намиращият се в доста слаба форма Мануел Угарте. Коби Мейно пък получава изключително малко шансове, след като през лятото поиска да напусне под наем, за да играе повече, но това му бе отказано.

Снимки: Gettyimages