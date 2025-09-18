Шмайхел: Юнайтед привлече грешния вратар

Легендарният вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел изрази разочарованието си от факта, че клубът се е отказал от възможността да привлече доказалия се Емилиано Мартинес в последния ден на летния трансферен прозорец и вместо това заложи на младия Сен Ламенс, който има само един пълен сезон в мъжкия футбол.

"Трябваше да привлечем Еми Мартинес. Всъщност, трябваше да натиснем за Джанлуиджи Донарума, когато имахме шанс. С Мартинес всичко изглеждаше като много добра възможност, защото той е точно такъв вратар, какъвто Манчестър Юнайтед трябва да има. Той е доказал качествата си на най-високо ниво. Справя се блестящо с всички основни неща, но освен това е лидер. Той е от онези вратари, които карат нападателите да се замислят. Това присъствие е жизненоважно. Затова беше изключително разочароващо да чуя, че сделката се е провалила поради финансови причини.

Що се отнася до Ламенс, ще бъда честен - никога не бях чувал за него. Знам, че статистиката му е отлична, но това беше с Антверп в Белгия, в отбор, който завърши пети. Статистиката не показва как реагираш след грешка или как се справяш с напрежението в Манчестър Юнайтед. Това напрежение е несравнимо. Ламенс може да се окаже най-доброто попълнение в историята – но в момента изглежда само като надежда, а това не е необходимо на Юнайтед в този момент. Ако го бяхме привлекли заедно с Мартинес, това щеше да има идеален смисъл: доказан световен шампион като номер едно и талантлив млад вратар, развиващ се зад него. Но вместо това остава да се питаме кой ще бъде номер едно", сподели Шмайхел.

Снимки: Imago