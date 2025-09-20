Ман Юнайтед 2:0 Челси, Казамиро удвои, гостите са с човек по-малко

Манчестър Юнайтед и Челси играят при 2:0 в мач от петия кръг на Премиър лийг. Срещата се играе под проливния дъжд на "Олд Трафорд". Още в петата минута Роберт Санчес бе изгонен след нарушение срещу Брайън Мбемо. Бруно Фернандеш откри резултата след четвърт час игра.

Домакините започнаха малко по-активно и още в 3-ата минута изработиха първата добра ситуация в мача. Патрик Доргу центрира от фланга, но ударът на Брайън Мбемо с глава бе спасен от Роберт Санчес. Именно испанският страж обаче само минута по-късно бе принуден да излезе, за да пресече откъсващия се Мбемо, но вместо това го фаулира пред наказателното поле, което му донесе моментален червен картон. Ключова в ситуацията бе отличната игра на Бенямин Шешко, който спечели високата топка и с глава изведе своя съотборник. Бразилският тийнейджър Естевао бе заменен веднага, за да се появи на терена Филип Йоргенсен. Педро Нето също изненадващо бе заменен от Тосин Адарабиойо. Бруно Фернандеш стреля от фала, но прати топката в стената. “Червените дяволи” изпълниха и два последователни корнера, в които също стигнаха до възможности за удари, но кълбото все пак бе изчиствано от играчи в синьо.

Така се стигна до 15-ата минута, когато Патрик Доргу с глава прати топката през няколко играчи към Бруно Фернандеш, който отблизо реализира за 1:0. Останаха сериозни съмнения за засада, но след няколко минути преглед на ситуацията с ВАР Питър Банкс все пак посочи към центъра.

В 35-ата минута при една бърза атака на “сините” Жоао Педро влезе в наказателното поле и се строполи след съприкосновение с Мазрауи, но съдията не даде сигнал. Играта продължи с добра контраатака на домакините, която обаче не завърши с качествено изпълнение. Малко след това Мбемо опита да намери Бенямин Шешко в празно пространство, но топката бе пресечена от Уесли Фофана. В 38-ата минута играчите на Манчестър Юнайтед изпълниха корнер късо, а последвалото центриране бе пратена в добра позиция от Патрик Доргу, отново с глава, а на отсрещния край на вратата Каземиро нямаше проблем да реализира за 2:0.

Домакините не просто започнаха, а до голяма степен продължиха разочароващото си представяне от миналата година и след четири изиграни двубоя са стигнали само до също толкова точки, което в момента ги поставя точно над чертата на изпадащите. Преди седмица те допуснаха тежко поражение в градското дерби с Манчестър Сити, което стана и пореден повод за критики към тима и най-вече мениджъра Рубен Аморим. От своя страна Челси няма поражение от началото на кампанията в Премиър лийг, но резултатите на “сините” също не са такива, на каквито се надяват на “Стамфорд Бридж”. Те стигнаха до две победи, но и до два хикса в четирите си двубоя до тук. Днешният двубой отново ще е от изключителна важност за всеки един от двата отбора в търсене на важен успех срещу един от големите тимове на Острова, но и също така в преследване на важни три точки.

Мениджърът на “червените дяволи” Рубен Аморим прави две промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха при поражението от Манчестър Сити. Хари Магуайър заменя Лени Йоро в отбрана, което най-вероятно означава, че Матайс Де Лихт ще се премести отляво, а Люк Шоу ще е отляво. Мануел Угарте пък отстъпва своето място на Каземиро. Алтай Байъндър отново е на вратата на тима, а новото попълнение Сен Ламенс сяда на пейката. Бенямин Шешко пък отново води атаката на тима.

Come on you Reds! ❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2025

Наставникът на Челси Енцо Мареска също прави две промени сред своите избраници след поражението от Байерн (Мюнхен) през седмицата. Тийнейджърът Естевао отново получава шанс на крилото след добрите си представяния. Уесли Фофана пък получава шанс в центъра на отбраната вместо Тосин. Енцо Фернандес пък ще заеме малко по-дълбока позиция, а Коул Палмър ще е в ролята зад нападателя. Привлеченият именно от “червените дяволи” Алехандро Гарначо отново е на пейката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages